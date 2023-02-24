Баранов Иван Антонович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения05.01.1904
Дата смерти05.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904
Отец: Баранов Антон Семенович
Мать: Баранова Мария Козлова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
05.06.1904
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния