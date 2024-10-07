Перфурин Максим Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфурин Максим Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфурин Елфим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1667

Сын: Перфурин Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Перфурин Кондратий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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