Кулебякина (Линник) Елена Борисовна 28.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулебякина (Линник) Елена Борисовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.03.1958

Дата смерти

03.08.1995

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958

Отец: Линник Борис Степанович

Мать: Линник (Гудилина) Татьяна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1984

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.08.1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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