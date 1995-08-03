Кулебякина (Линник) Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1958
Дата смерти03.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.08.1995