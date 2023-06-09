Горбуновъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Горбуновъ Никита
Рождение ребёнка
1775
Сын: Горбуновъ Карпъ
Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Горбуновъ Петръ
Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Горбуновъ Самойла
Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Горбуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Хрестинья