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Горбуновъ Михаилъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Горбуновъ Никита

Мать: Горбунова Авдотья Захарова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Горбуновъ Карпъ

Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Горбуновъ Петръ

Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Горбуновъ Самойла

Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Горбуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Горбунова Хрестинья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Хрестинья