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Федерольф Герман Юрьевич
Федерольф Герман Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Мужской
Отец
Федерольф Юрий
Мать
Федерольф (Васильева) Клавдия Ивановна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Федерольф Юрий
Мать:
Федерольф Клавдия Ивановна
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