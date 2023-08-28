Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Федоровна

Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Георгиев

Пирогово, Каширский уезд, Тульская губерния
Село Незнань, ныне не существует (слито с Пирогово - близлежащим сельцом, сейчас деревней)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Георгиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close