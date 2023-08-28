Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Георгиев
Пирогово, Каширский уезд, Тульская губерния
Село Незнань, ныне не существует (слито с Пирогово - близлежащим сельцом, сейчас деревней)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Георгиев
Смерть
Неизвестно