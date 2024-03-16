Свойская Сара (Стерна) Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойская Сара (Стерна) Гиршевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свойская Цира Берковна

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свойская Яхна Берковна/Борисовна

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свойский Рувим Беркович

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Трескунова (Свойская) Голда/Галина Берковна/Борисовна

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Свойский Мендель Беркович

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зарецкая (Свойская) Циля Берковна/Борисовна

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Свойский Исаак Беркович

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Каплунова (Свойская) Итка/Ида Берковна/Борисовна

Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Смерть
1910

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