Свойская Сара (Стерна) Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свойская Цира Берковна
Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свойская Яхна Берковна/Борисовна
Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
1884
Сын: Свойский Мендель Беркович
Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зарецкая (Свойская) Циля Берковна/Борисовна
Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Каплунова (Свойская) Итка/Ида Берковна/Борисовна
Отец ребёнка: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Смерть
1910