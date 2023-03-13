Гавриловъ Евдокимъ
Место рожденияДмитревское Сызчакъ тожъ
Дата рождения1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Дмитревское Сызчакъ тожъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Гавриловъ Степанъ
Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Гавриловъ Емельянъ
Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Гавриловъ Маихаилъ
Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Маланья Иванова