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Гавриловъ Евдокимъ

Место рождения

Дмитревское Сызчакъ тожъ

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитревское Сызчакъ тожъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Гавриловъ Степанъ

Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Гавриловъ Емельянъ

Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Гавриловъ Маихаилъ

Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Цыбина Маланья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Маланья Иванова