Благинина (Подкорытова) Марья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина (Подкорытова) Марья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1776

Муж: Благинин Леонтий Иванов

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.06.1778

Дочь: Благинина Ефросиния Леонтьева

Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.09.1780

Сын: Благинин Харитон Леонтьев

Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.07.1782

Сын: Благинин Илья Леонтиев

Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.09.1785

Дочь: Благинина София Леонтьева

Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.09.1788

Дочь: Благинина Ефросиния Леонтиева

Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.10.1792

Сын: Благинин Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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