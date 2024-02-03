Благинина (Подкорытова) Марья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1776
Рождение ребёнка
25.06.1778
Дочь: Благинина Ефросиния Леонтьева
Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1780
Сын: Благинин Харитон Леонтьев
Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1782
Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1785
Дочь: Благинина София Леонтьева
Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1788
Дочь: Благинина Ефросиния Леонтиева
Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1792
Отец ребёнка: Благинин Леонтий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно