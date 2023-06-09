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Подойницын Андрей Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подойницын Иван Григорiев

Мать: Коновалова Евдокiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Подойницын Афанасiй Андреев

Мать ребёнка: Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1833

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.11.1835

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1841

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1844

Сын: Подойницын Василiй Андреев

Мать ребёнка: Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1849

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно