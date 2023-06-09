Подойницын Андрей Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Подойницын Афанасiй Андреев
Мать ребёнка: Евдокiя Андреева
Рождение ребёнка
07.09.1833
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Евдокiя Андреева
Рождение ребёнка
16.11.1835
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Евдокiя Андреева
Рождение ребёнка
09.08.1841
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Евдокiя Андреева
Рождение ребёнка
25.04.1844
Сын: Подойницын Василiй Андреев
Мать ребёнка: Евдокiя Андреева
Рождение ребёнка
27.11.1849
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Евдокiя Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно