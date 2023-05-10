Матрена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Николай Карпович

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Карпович

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Николай Карпович

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Карпович

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно