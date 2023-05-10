Матрена Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Николай Карпович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Карпович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Николай Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Карпович
Смерть
Неизвестно