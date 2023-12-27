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Лапина ?

Место рождения

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лапин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Лапин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лапин Филипп Ваасильевич

Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лапин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лапин Никита Васильев

Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лапин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович

Садовая Слобода
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