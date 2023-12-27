Лапина ?
Место рожденияСадовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Лапин Василий Иванович
Садовая Слобода