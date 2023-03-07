Томбасов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1875
Бракосочетание
13.?.1893
Рождение ребёнка
27.06.1894
Сын: Томбасов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Томбасов Фаддей Сергеевич
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1899
Сын: Томбасова Архип Сергеевич
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
15.08.1901
Сын: Томбасов Лаврентий (Лавр) Сергеевич
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
03.07.1904
Сын: Томбасов Прокофий Сергеевич
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.07.1905
Сын: Томбасов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна
Смерть
Неизвестно