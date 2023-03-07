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Томбасов Сергей Андреевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1875

Отец: Томбасов Андрей Николаевич

Мать: Томбасова Марфа Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1893

Жена: Томбасова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Томбасов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Томбасов Фаддей Сергеевич

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1899

Сын: Томбасова Архип Сергеевич

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1901

Сын: Томбасов Лаврентий (Лавр) Сергеевич

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1904

Сын: Томбасов Прокофий Сергеевич

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1905

Сын: Томбасов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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