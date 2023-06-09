Емельяновъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Емельяновъ Трофимъ
Мать: Емельянова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Емельяновъ Федоръ
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Авдотья