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Емельяновъ Антонъ

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Емельяновъ Трофимъ

Мать: Емельянова Фекла Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Емельяновъ Федоръ

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Авдотья