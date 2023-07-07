Зубова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
04.06.1886

Дочь: Феодосия Ефимовна

Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
23.03.1889

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
23.03.1889

Сын: Зубов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
31.03.1894

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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