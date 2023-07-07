Зубова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
04.06.1886
Дочь: Феодосия Ефимовна
Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1889
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1889
Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1894
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Зубов Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно