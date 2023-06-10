Федоренко Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1980

Дочь: Федоренко Евгения Александровна

Отец ребёнка: Федоренко Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
05.11.1983

Сын: Федоренко Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Федоренко Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Александр Григорьевич