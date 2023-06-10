Федоренко Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1980
Дочь: Федоренко Евгения Александровна
Отец ребёнка: Федоренко Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1983
Сын: Федоренко Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно