Осиповъ Евстафий Осиповъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти15.02.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Осиповъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
15.02.1912
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан