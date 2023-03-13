Осиповъ Евстафий Осиповъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсиповъ Евстафий Осиповъ

Осиповъ Евстафий Осиповъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

15.02.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Осиповъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.02.1912
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан