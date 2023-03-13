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Комисарова Ирина Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Комисаровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1770

Сын: Комисаровъ Семенъ

Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Комисаровъ Емельянъ

Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1776

Сын: Комисаровъ Алексей

Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комисаровъ Иванъ