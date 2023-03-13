Комисарова Ирина Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Комисаровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1770
Сын: Комисаровъ Семенъ
Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Комисаровъ Емельянъ
Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1776
Сын: Комисаровъ Алексей
Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Комисаровъ Иванъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комисаровъ Иванъ