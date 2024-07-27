Федотов Степан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1913
Свидетели: крестьяне Иван Никифоров Садчиков, Григорий Дмитриев Алехин (Анохин); Кайраклинского хутора крестьянин Василий Дмитриев Бирюков и Нижне-Чернореченского хутора Тимофей Иванов Дребнев.
Смерть
Неизвестно