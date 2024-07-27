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Федотов Степан Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1913

Жена: Федотова (Яковлева) Анастасия Михайлова

Свидетели: крестьяне Иван Никифоров Садчиков, Григорий Дмитриев Алехин (Анохин); Кайраклинского хутора крестьянин Василий Дмитриев Бирюков и Нижне-Чернореченского хутора Тимофей Иванов Дребнев.
Смерть
Неизвестно

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