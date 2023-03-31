Дергунова (Корбацкова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова (Корбацкова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928

Отец: Корбацков Иван Яковлевич

Мать: Корбацкова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левшанова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Дергунов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергунова Евгения Алексадровна

Отец ребёнка: Дергунов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Дергунов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно