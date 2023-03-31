Дергунова (Корбацкова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левшанова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Дергунов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергунова Евгения Алексадровна
Отец ребёнка: Дергунов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Дергунов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно