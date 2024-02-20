Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилькенс Владимир

Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилькенс Николай Артурович

Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вилькенс) Варвара Артуровна

Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарская (Вилькенс) Агнесса Артуровна

Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.1905

Сын: Вилькенс Алексей Артурович

Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич

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