Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилькенс Владимир
Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилькенс Николай Артурович
Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вилькенс) Варвара Артуровна
Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарская (Вилькенс) Агнесса Артуровна
Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1905
Сын: Вилькенс Алексей Артурович
Отец ребёнка: Вилькенс Артур Николаевич