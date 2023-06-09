Коробейникова (Вотякова) Дарья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Вотякова) Дарья Стефанова

Место рождения

Ольхово, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольхово, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1846

Муж: Вотяков Алексiй Алексеев

Рождение ребёнка
07.11.1846

Сын: Вотяков Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Вотяков Алексiй Алексеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1849

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Вотяков Алексiй Алексеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1850

Дочь: Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Вотяков Алексiй Алексеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно