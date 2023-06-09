Коробейникова (Вотякова) Дарья Стефанова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1846
Рождение ребёнка
07.11.1846
Отец ребёнка: Вотяков Алексiй Алексеев
Рождение ребёнка
11.06.1849
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Вотяков Алексiй Алексеев
Рождение ребёнка
20.09.1850
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Вотяков Алексiй Алексеев
Смерть
Неизвестно