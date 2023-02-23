д. Кудрявка Петр Иванович
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно