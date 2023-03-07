Бусыгина (Шушамоина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шушамоин Иван
Мать: Шушамоина Ульяна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бусыгина Лукерья Андреевна
Отец ребёнка: Бусыгин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Бусыгин Андрей Павлович
Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.09.1913
Отец ребёнка: Бусыгин Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963