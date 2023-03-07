Бусыгина (Шушамоина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Шушамоина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шушамоин Иван

Мать: Шушамоина Ульяна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бусыгина Лукерья Андреевна

Отец ребёнка: Бусыгин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бусыгин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Бусыгин Андрей Павлович

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Бусыгин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Бусыгин Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Андрей Павлович

Смерть
1963
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