Зубова (Александрова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубов Сергей Григорьевич