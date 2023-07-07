Зубова (Александрова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Александрова) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Сергей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Сергей Григорьевич

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