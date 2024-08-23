Клюкина Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Прасковья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1880

Сын: Клюкин Василий Ильич

Отец ребёнка: Клюкин Илья Иоакимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 05.08.1892

Муж: Клюкин Илья Иоакимович

Рождение ребёнка
05.08.1892

Дочь: (Клюкина) Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Клюкин Илья Иоакимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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