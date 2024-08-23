Клюкина Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1880
Сын: Клюкин Василий Ильич
Отец ребёнка: Клюкин Илья Иоакимович
Бракосочетание
До 05.08.1892
Рождение ребёнка
05.08.1892
Дочь: (Клюкина) Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Клюкин Илья Иоакимович
Смерть
Неизвестно