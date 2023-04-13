(Макарова) Меланiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макарова) Меланiя Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1833

Сын: Макаров Феодор Васильев

Отец ребёнка: Макаров Василiй Васильев

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно