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Носовъ Ведениктъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Носовъ Маркелъ

Мать: Марланья Осипова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бухвалова Пелагея

Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Курлейцева Фекла

Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Носовъ Евсей

Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Носовъ Иванъ

Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Агафья Борисова