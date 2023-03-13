Носовъ Ведениктъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Носовъ Маркелъ
Мать: Марланья Осипова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бухвалова Пелагея
Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Курлейцева Фекла
Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Носовъ Евсей
Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Носовъ Иванъ
Мать ребёнка: Носова Агафья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Агафья Борисова