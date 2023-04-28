Шубкин Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Шубкин Егор Осипов
Мать ребёнка: не указана
Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Смерть
Неизвестно