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Медвежова Татьяна Бычкова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1883

Отец: Бычков Диомид Данилович

Мать: Бычкова Матрена Стешина-Золина

Рождение ребёнка
12.11.1906

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Медвежов Александр Наумович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1906

Муж: Медвежов Александр Наумович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубля Ольга Александрона

Отец ребёнка: Медвежов Александр Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медвежов Николай Александрович

Отец ребёнка: Медвежов Александр Наумович

Смерть
Неизвестно
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