Медвежова Татьяна Бычкова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1883
Рождение ребёнка
12.11.1906
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Медвежов Александр Наумович
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1906
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубля Ольга Александрона
Отец ребёнка: Медвежов Александр Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медвежов Николай Александрович
Отец ребёнка: Медвежов Александр Наумович
Смерть
Неизвестно