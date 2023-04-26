Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Ивановна

Ольга Ивановна

Место рождения

Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сорокина Дарья Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Михайлович

Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Михайлович

Смерть
Неизвестно