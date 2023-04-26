Ольга Ивановна
Место рожденияДеревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сорокина Дарья Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Михайлович
Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Михайлович
Смерть
Неизвестно