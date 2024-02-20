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(Шерварли) Харитина Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

19.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908

Отец: Шерварли Георгий Захарович

Мать: Шерварли Анна Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-64,зап.-5
Смерть
Неизвестно
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