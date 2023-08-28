Антипина (Родионова) Дарья Стефанова
Место рождениясело Паниковец Елецкого уезда
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1873
Отец: Родионов Стефан Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1889
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Бракосочетание
27.10.1897
Муж: Антипин Яков Федоров
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1901
Сын: Антипин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: (Антипина) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Антипина) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Рождение ребёнка
31.01.1911
Сын: Антипин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Рождение ребёнка
31.01.1911
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Рождение ребёнка
26.03.1912
Дочь: (Антипина) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Рождение ребёнка
19.09.1914
Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров
Смерть
Неизвестно