Антипина (Родионова) Дарья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Родионова) Дарья Стефанова

Место рождения

село Паниковец Елецкого уезда

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Родионов Стефан Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1889

Сын: Антипин Захар Яковлев

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1897

Муж: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1901

Сын: Антипин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: (Антипина) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Антипин Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Антипина) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.01.1911

Сын: Антипин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.01.1911

Сын: Антипин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1912

Дочь: (Антипина) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Антипин Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Антипин Яков Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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