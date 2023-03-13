Валавина Авдотья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Валавинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Валавинъ Петръ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Рябова Фекла
Отец ребёнка: Валавинъ Петръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Залавина Прасковья
Отец ребёнка: Валавинъ Петръ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Валавинъ Федоръ
Отец ребёнка: Валавинъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Арбузова Оксинья
Отец ребёнка: Валавинъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Валавинъ Николай
Отец ребёнка: Валавинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валавинъ Петръ