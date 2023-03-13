Валавина Авдотья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валавина Авдотья Дмитрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Валавинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Валавинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Рябова Фекла

Отец ребёнка: Валавинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Залавина Прасковья

Отец ребёнка: Валавинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Валавинъ Федоръ

Отец ребёнка: Валавинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Арбузова Оксинья

Отец ребёнка: Валавинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Валавинъ Николай

Отец ребёнка: Валавинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валавинъ Петръ