Фурсов Андрей Иванович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения05.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1879
Отец: Фурсов Иван Антонович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1897
Жена: Фурсова Дарья Ивановна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
?.01.1899
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1905
Сын: Фурсов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Фурсов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
с. Ячейка, Щучинский уезд, Воронежская губерния Россия
Смерть
Неизвестно