Михеев Зиновий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Михеев Никифор
Мать: Михеева Домна Савельевна
Бракосочетание
19.?.1886
Жена: Михеева Наталья Лобачева
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1888
Дочь: Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева
Рождение ребёнка
07.07.1889
Сын: Михеев Прокофий Зиновьевич
Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева
Рождение ребёнка
15.10.1890
Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева
Рождение ребёнка
15.02.1893
Сын: Михеев Василий Зиновьевич
Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева
Рождение ребёнка
16.10.1895
Дочь: Егорова Анастасия Михеева
Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева
Рождение ребёнка
03.08.1897
Дочь: Евдокия Михеева
Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева
Смерть
Неизвестно