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Михеев Зиновий Никифорович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Михеев Никифор

Мать: Михеева Домна Савельевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1886

Жена: Михеева Наталья Лобачева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1888

Дочь: Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1889

Сын: Михеев Прокофий Зиновьевич

Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1890

Сын: Михеев Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1893

Сын: Михеев Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1895

Дочь: Егорова Анастасия Михеева

Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1897

Дочь: Евдокия Михеева

Мать ребёнка: Михеева Наталья Лобачева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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