Гагарин ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1934
Дата смерти27.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934
Отец: Гагарин АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Мать: Гагарина АННА ТИМОФЕЕВНА
Бракосочетание
27.10.1957
Рождение ребёнка
17.04.1959
Дочь: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Мать ребёнка: Гагарина ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
07.03.1961
Дочь: ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
Мать ребёнка: Гагарина ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Смерть
27.03.1968