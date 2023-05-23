Гагарин ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарин ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1934

Дата смерти

27.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934

Отец: Гагарин АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Гагарина АННА ТИМОФЕЕВНА

Бракосочетание
27.10.1957

Жена: Гагарина ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
17.04.1959

Дочь: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Мать ребёнка: Гагарина ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
07.03.1961

Дочь: ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

Мать ребёнка: Гагарина ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Смерть
27.03.1968
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