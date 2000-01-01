Комарова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Агафья Ивановна

Комарова Агафья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Комаров Николай

Отец ребёнка: Комаров Севастьян

Рождение ребёнка
1827

Сын: Комаров Илья

Отец ребёнка: Комаров Севастьян

Рождение ребёнка
1832

Сын: Комаров Андрей

Отец ребёнка: Комаров Севастьян

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Комаров Севастьян

Рождение ребёнка
1840

Сын: Комаров Фаддей

Отец ребёнка: Комаров Севастьян

Рождение ребёнка
1843

Сын: Комаров Спиридон

Отец ребёнка: Комаров Севастьян

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Комаров Севастьян

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close