Комарова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Комаров Николай
Отец ребёнка: Комаров Севастьян
Рождение ребёнка
1827
Сын: Комаров Илья
Отец ребёнка: Комаров Севастьян
Рождение ребёнка
1832
Сын: Комаров Андрей
Отец ребёнка: Комаров Севастьян
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Комаров Севастьян
Рождение ребёнка
1840
Сын: Комаров Фаддей
Отец ребёнка: Комаров Севастьян
Рождение ребёнка
1843
Сын: Комаров Спиридон
Отец ребёнка: Комаров Севастьян
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Комаров Севастьян
Смерть
Неизвестно