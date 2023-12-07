Косыгин Кир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Косыгин Илья Терентьевич
Мать: Мария Савельева
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Косыгина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
18.03.1897
Дочь: Александра Кировна
Мать ребёнка: Косыгина Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косыгина Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно