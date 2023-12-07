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Косыгин Кир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Косыгин Илья Терентьевич

Мать: Мария Савельева

Рождение ребёнка
1884

Сын: Косыгин Михаил Кирович

Мать ребёнка: Косыгина Елена Андреевна

Рождение ребёнка
18.03.1897

Дочь: Александра Кировна

Мать ребёнка: Косыгина Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косыгина Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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