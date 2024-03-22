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Рублев Гавриил Иванов

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рублев Иван

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Рублева Ольга Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Рублев Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: Рублева Ольга Никитина

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.12.1913

Сын: Рублев Стефан Гаврилов

Мать ребёнка: Рублева Ольга Никитина

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1916

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Рублева Ольга Никитина

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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