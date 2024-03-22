Рублев Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Рублев Иван
Бракосочетание
23.01.1909
Жена: Рублева Ольга Никитина
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1911
Мать ребёнка: Рублева Ольга Никитина
Рождение ребёнка
11.12.1913
Мать ребёнка: Рублева Ольга Никитина
Рождение ребёнка
09.02.1916
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Рублева Ольга Никитина
Смерть
Неизвестно