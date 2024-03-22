Борисов Мирон Егоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Борисов Георгий
Рождение ребёнка
21.08.1871
Сын: Борисов Иван Миронов
Мать ребёнка: Борисова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
19.06.1873
Дочь: Агрипина Миронова
Мать ребёнка: Борисова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Целых Анна Миронова
Мать ребёнка: Борисова Параскева Васильева
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1879
Мать ребёнка: Борисова Варвара Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно