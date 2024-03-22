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Борисов Мирон Егоров

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Борисов Георгий

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.08.1871

Сын: Борисов Иван Миронов

Мать ребёнка: Борисова Параскева Васильева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1873

Дочь: Агрипина Миронова

Мать ребёнка: Борисова Параскева Васильева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Целых Анна Миронова

Мать ребёнка: Борисова Параскева Васильева

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1879

Сын: Борисов Василий Миронов

Мать ребёнка: Борисова Варвара Иосифова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Варвара Иосифова

Смерть
Неизвестно
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