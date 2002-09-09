Данилин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1931
Дата смерти09.09.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1931
Отец: Данилин Дмитрий
Рождение ребёнка
01.11.1958
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Данилина Александра Захарова
Рождение ребёнка
11.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилина Александра Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2002