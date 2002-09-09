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Данилин Василий Дмитриевич

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.05.1931

Дата смерти

09.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1931

Отец: Данилин Дмитрий

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1958

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Данилина Александра Захарова

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилина Александра Захарова

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилина Александра Захарова

Смерть
09.09.2002
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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