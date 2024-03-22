(Плесовских) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.05.1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1755 ст.
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Сава Власов Плесовских 40 59 жена Дарья Иванова, 60, взята в замужество деревни Дресвянской... Показать все
Смерть
Неизвестно