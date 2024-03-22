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(Плесовских) Федосья Ивановна

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

29.05.1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1755 ст.

Отец: Плесовских Иван Савич

Мать: Плесовских Маланья Симоновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Сава Власов Плесовских 40 59 жена Дарья Иванова, 60, взята в замужество деревни Дресвянской... Показать все
Смерть
Неизвестно
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