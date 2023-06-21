(Дубина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Дубина Павел

Мать: Дубина Анастасия

Смерть
2022
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