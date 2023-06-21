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(Дубина) Нина
(Дубина) Нина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
2022
Пол
Женский
Отец
Дубина Павел
1911 г.р.
Мать
Дубина Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
KF
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Дубина Павел
Мать:
Дубина Анастасия
Смерть
2022
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