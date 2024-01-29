(Ремизова) Вера Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ремизова) Вера Митрофановна

(Ремизова) Вера Митрофановна

Место рождения

п. Светлая Поляна Джеты-Огузовский р-н Иссык-Кульской обл. Кырг. ССР

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ремезов Митрофан Емельянович

Мать: Ремезова Мария

п. Светлая Поляна Джеты-Огузовский р-н Иссык-Кульской обл. Кырг. ССР
Место жительства
Неизвестно
п. Светлая Поляна Джеты-Огузовский р-н Иссык-Кульской обл. Кырг. ССР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close