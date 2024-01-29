(Ремизова) Вера Митрофановна
Место рожденияп. Светлая Поляна Джеты-Огузовский р-н Иссык-Кульской обл. Кырг. ССР
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ремезов Митрофан Емельянович
Мать: Ремезова Мария
п. Светлая Поляна Джеты-Огузовский р-н Иссык-Кульской обл. Кырг. ССР
Место жительства
Неизвестно
п. Светлая Поляна Джеты-Огузовский р-н Иссык-Кульской обл. Кырг. ССР
Смерть
Неизвестно