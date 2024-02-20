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Тохтамыш Константин Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.06.1893

Дата смерти

13.04.1895

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1893

Отец: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Мария Власовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
13.04.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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