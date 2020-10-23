Кузьмин Петр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1959
Дата смерти23.10.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1959
Отец: Кузьмин Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Брак венчаный
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1981
Дочь: Белова (Кузьмина) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина (Клочкова) Вера Ивановна
Смерть
23.10.2020