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Кузьмин Петр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1959

Дата смерти

23.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1959

Отец: Кузьмин Виктор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Клочкова) Вера Ивановна

Брак венчаный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Клочкова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1981

Дочь: Белова (Кузьмина) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина (Клочкова) Вера Ивановна

Смерть
23.10.2020

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