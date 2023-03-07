Зубарева (Сироткина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Сироткина) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1898 ст.

Сын: Зубарев Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Зубарев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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