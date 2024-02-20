(Замковая) Евфросиния Терентьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения17.05.1920
Дата смерти02.07.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1920
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
02.07.1920
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка