(Замковая) Евфросиния Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Замковая) Евфросиния Терентьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

17.05.1920

Дата смерти

02.07.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1920

Отец: Замковой Терентий Игнатьевич

Мать: Замковая Александра Онуфриевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
02.07.1920
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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