Фоменко / 3-Й Брак / Илья Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1940
Дата смертиПосле 1974
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1940
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1972
Россия г.Краснодар
Рождение ребёнка
03.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна
Россия г.Краснодар
Смерть
После 1974
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.