Фоменко / 3-Й Брак / Илья Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко / 3-Й Брак / Илья Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1940

Дата смерти

После 1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1940

Отец: не указан

Мать: ?

Бракосочетание
Около 1972

Жена: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Россия г.Краснодар
Рождение ребёнка
03.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Россия г.Краснодар
Смерть
После 1974
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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